Omejitev kupcev v trgovinah, testiranje pred silvestrskimi večerjami ... Kakšne ukrepe lahko pričaku Večer Po torkovi seji strokovne skupine za covid-19 in resornih ministrstev sta gospodarski minister Zdravko Počivalšek in zdravstveni minister Janez Poklukar danes razkrila nekaj podrobnosti glede ukrepov, ki jih bo vlada sprejemala danes oz. v četrtek. Nanašajo se na število kupcev v trgovinah, gledalcev na športnih prireditvah in silvestrske večerje.

Sorodno

































































Oglasi Omenjeni korona virus

Zdravko Počivalšek Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Meta Hrovat

Ana Bucik

Luka Dončić

Primož Roglič