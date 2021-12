(V ŽIVO) Predstavniki opozicijskih poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice in SAB o obstrukciji seje odbor topnews.si Novinarska konferenca predstavnikov opozicijskih poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice in SAB, na kateri bodo spregovorili o razlogih za obstrukcijo seje odbora DZ za finance, na kateri so poslanci obravnavali deseti protikoronski sveženj:

Sorodno



Oglasi