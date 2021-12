Koalicija namerava zvišati najvišji plačilni razred zdravnikov in zobozdravnikov Reporter Koalicijske poslanske skupine SDS, NSi in SMC bi v desetem protikoronskem zakonu, ki ga bo danes obravnaval parlamentarni odbor za finance, dvignile najvišji plačni razred, ki ga lahko dosežejo zdravniki in zobozdravniki. Ukrep bi bil začasne narave, je š

Sorodno











































Oglasi