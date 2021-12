(FOTO) Božički potrkali otrokom na bolnišnična okna v UKC Maribor Večer Marsikdo se spomni na zdravstvene delavce in bolnike, ki božični čas preživljajo v UKC. Znova so otroke presenetili tudi Božički, ki so se spustili s strehe klinike za pediatrijo

