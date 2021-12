Vratolomne vragolije pred očmi malih bolnikov 24ur.com Jamarji Jamarske reševalne službe Slovenije, preoblečeni v Božičke, so se tradicionalno spustili s strehe ljubljanske pediatrične klinike in potrkali na okna bolniških sob. Organiziran je bil tudi videokoncert za otroke, med drugim so jim zapeli Eva Boto, Bepop in Challe Sale. Hospitaliziranim na pediatričnem oddelku izolske bolnišnice je Božiček prinesel darila, na okna mariborske pediatrične kl...

