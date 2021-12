Cepljenje proti gripi brezplačno tudi v prihodnjem letu 24ur.com Vlada je na seji sprejela sklep o podaljšanju več ukrepov iz zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije, med drugim ostaja cepljenje proti gripi brezplačno tudi v sezoni 2021/2022. Zakonske določbe so veljavnost ukrepov namreč omejile do konca letošnjega leta, vlada pa jih lahko s sklepom podaljša še za pol leta.

