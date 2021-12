V živo na božično noč s Heleno Blagne in Bernardo Žarn ob 20. uri na TV SLO 1 RTV Slovenija Gostiteljici vas bosta pozdravili s Prešernovega trga in v živo iz studia 2 TV SLO. Božični večer bo poln najlepših božičnih melodij in navdihujočih pogovorov z gosti, ki bodo večer prepletli s toplino, lepimi mislimi in skrivnostnimi božičnimi zgodbami.

