Dokumentarna oddaja o merjenju časa nocoj ob 20.05 na TV SLO 2 RTV Slovenija Astrofiziki, inženirji in zgodovinarji razkrivajo dosežke znanstvenikov iz različnih zgodovinskih obdobij, s katerimi so določili naravne cikle Zemlje, zarisali zemljevide, omogočili varnejšo plovbo po morjih in nenazadnje utemeljili sodobno ekonomijo …

