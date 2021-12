Bil je DJ, zdaj bi rad postal prvi jamajški smučar na olimpijskih igrah Sportal V Veliki Britaniji rojeni Jamajčan Benjamin Alexander je bil v mladih letih maneken, nato je bil v Londonu, Hongkongu in na Ibizi uspešen didžej. Zadnjih šest let pa trenira alpsko smučanje in zdaj v Črni gori tekmuje, da bo pridobil zadostno število točk FIS za nastop na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu.

