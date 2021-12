Veliko srce kolumbijskega zvezdnika, Pogačar in Roglič pa naj ne pričakujeta daril SiOL.net Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal se je včeraj izkazal kot božiček in otrokov v revni soseski Bolivar 83 v njegovem rodnem Zipaquiri razdelil 800 igrač. "Narediti nekaj veselja otrokom v moji soseski mi ogreje srce," je povedal 24-letni kolesarski as, ki namerava naslednje leto na Dirki po Franciji izzvati slovenska asa, dvakratnega zmagovalca francoske petlje Tadeja Pogačarja, kot tudi Primoža Rogliča.

Sorodno

















Oglasi