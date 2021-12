Nasin edinstveni teleskop pripravljen za polet in vpis v zgodovino 24ur.com Po številnih preloženih izstrelitvah naj bibo teleskop James Webb končno poletel v vesolje. Naslednik Hubblovega teleskopa bo od pet do deset let preučeval zgodovino vesolja vse od njegovega nastanka pred 13,8 milijarde let, raziskoval oddaljene svetove in iskal sledi življenja. Evropska vesoljska agencija je že sporočila, da je novi teleskom pripravljen za današnjo izstrelitev, delovati pa naj ...

