Piše: Sara Rančigaj (Nova24tv) 25. decembra 1991 je odstopil zadnji predsednik Sovjetske zveze Mihail Gorbačov in je s tem Sovjetska zveza pred 30 leti tudi uradno razpadla. Tisti, ki so se na današnji dan pred 30 leti sprehajali po zasneženem Rdečem trgu so bili takrat priča enemu največjih zgodovinskih trenutkov 20. stoletja, ko je bila dokončno umaknjena rdeča zastava ZSSR in jo je zamenjala tr ...