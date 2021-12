Natanko 30 let od razpada Sovjetske zveze, ko je odstopil Mihail Gorbačov 24ur.com Natanko 30 let mineva od razpada Sovjetske zveze. Na današnji dan je odstopil Mihail Gorbačov, zadnji predsednik prve komunistične države, ki je obstala 69 let. Na njenem ozemlju je po razpadu nastalo 15 neodvisnih republik, nekdanji imperij in celoten jedrski arzenal pa je nasledila Rusija. Aktualni ruski predsednik Vladimir Putin razpad označuje kot geopolitično katastrofo stoletja. Čeprav je b...

