Rusija oznanila konec vojaških vaj ob meji z Ukrajino RTV Slovenija Več kot 10. 000 pripadnikov ruske vojske se je vrnilo v vojaške baze po večmesečnih vajah, ki so ob naraščanju napetosti potekale na jugu Rusije in v bližini ukrajinske meje, so sporočili iz Moskve.

