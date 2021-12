TO JE TO! Modrijani tega ne bi mogli storiti boljše, kot so TOčnoTO.si Pred dnevi smo pisali o tem, da Modrijani pripravljajo nekaj posebnega. Niso izdali za kaj točno gre, so pa sporočili, da je nekaj, kar delno že poznamo. Na božični večer je bila skrivnost razkrita. Ob deseti obletnici njihovega največjega hita, Ti, moja rožica, so naredili remix. Razkrili so, da so s tem želeli vsem, ki […] TO JE TO! Modrijani tega ne bi mogli storiti boljše, kot so was first post...

Sorodno























Oglasi