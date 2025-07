Na 57. mednarodni kemijski olimpijadi vsi Slovenci do medalj Slo-Tech Avtor Matej Huš V Združenih arabskih emiratih se je včeraj končala 57. mednarodna kemijska olimpijada, na kateri so nastopali tudi štirje slovenski predstavniki in prav vsi osvojili kolajne. V hudi konkurenci 354 tekmovalcev iz 90 držav je Aljaž Erman (Gimnazija Kranj) osvojil srebrno medaljo, Tisa Lombar, Vid Kodrič (oba Gimnazija Vič) in Gašper Čadež (Gimnazija Škofja Loka) pa bronaste medalje. Aljaž Erman je o...

Sorodno