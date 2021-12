Po več kot treh mesecih vulkan na La Palmi nehal bruhati 24ur.com Izbruh vulkana na španskem otoku La Palma, ki je uničil na stotine domov in veliko kmetijskih površin, je uradno končan. To so več kot tri mesece po začetku izbruha sporočile španske oblasti. Lava in pepel sta od 19. septembra na majhnem otoku uničila več kot 1000 domov, pa tudi šole, cerkve in zdravstvene centre.

