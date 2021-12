Posnetki po razdejanju vulkana na La Palmi: pri sanaciji pomagajo vojaki 24ur.com Več metrov debele plasti črnega pepela, ki pokrivajo ulice, hiše, šole, vrtce, kmetijske površine. To so prizori, ki so na La Palmi pričakali španske vojake. Ti so se tja napotili, da bi pomagali pri sanaciji opustošenega območja. Strokovnjaki medtem opozarjajo, da bo čiščenje uničenih površin in odstranjevanje velikih količin pepela s stavb in cest trajalo več let.

