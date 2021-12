Intervencije gasilcev na božič, v stanovanjih pa mrtve osebe Lokalec.si Na stani Uprave za zaščito in reševanje RS lahko preberemo, da so gasilci v zadnjih 24 urah večkrat posredovali na prošnjo policistov, šlo je za tehnično pomoč pri vstopu v stanovanja. Žal so se kar tri intervencije končale tragično. Včeraj, 24. decembra, samo malo po 16. uri posredovali celjski policisti: “Ob 16.18 so na Vojkovi cesti v Celju gasilci PGE Celje ob prisotnosti policije s tehničnim ...

