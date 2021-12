Na božič za zaprtimi vrati našli tri mrtve osebe SiOL.net Na božični dan so imele reševalne službe v državi precej dela, od posredovanja v prometih nesrečah do gašenja požarov na objektih ali v naravi. V teh intervencijah večjih posledic ni bilo, tudi težje poškodovanih oseb k sreči ne. So pa gasilci za zaprtimi vrati stanovanj na včerajšnji praznik našli tri mrtve osebe.

