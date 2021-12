Računsko sodišče bo opravilo revizijo opravljanja javne službe STA 24ur.com Sklep o izvedbi revizije, v kateri bo Računsko sodišče izreklo mnenja o tem, ali vlada, Ukom in STA zagotavljajo pogoje za učinkovito opravljanje javne službe informiranja o dogodkih v Sloveniji in po svetu, je pravnomočen. Revidirali bodo obdobje od 1. januarja 2019 do 30. junija 2022.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Računsko sodišče Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Borut Pahor

Milan Kučan

Jože Pučnik