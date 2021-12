Računsko sodišče bo preverilo, ali vlada, Ukom in STA zagotavljajo pogoje za dobro informiranje RTV Slovenija Računsko sodišče bo izreklo mnenja o tem, ali vlada, vladni urad za komuniciranje in Slovenska tiskovna agencija zagotavljajo pogoje za učinkovito opravljanje javne službe informiranja o dogodkih v Sloveniji in po svetu.

