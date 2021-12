Nočna reševalna akcija: z zaščitno blazino po smučišču, 18-letnika huje poškodovana 24ur.com Spokojen, praznični dan je hrvaškim gorskim reševalcem 20 minut do polnoči prekinil panični klic na pomoč s smučišča Sljeme nedaleč od Zagreba. Klic se je nenadoma prekinil, reševalci so imeli le nekaj skopih informacij, toda reševalno akcijo so uspešno izpeljali. Izkazalo se je, da so se trije 18-letniki in ena mladoletna oseba z zaščitno blazino, s katero pristojni prekrijejo stebre in ovire na...

