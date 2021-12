Nesreča na Sljemenu: z zaščitno blazino po zaledenelem smučišču Dnevnik Zagrebški gorski reševalci so v noči na nedeljo reševali dva mladeniča, ki sta se z varnostno blazino, sicer namenjeno ovijanju stebrov in drugih ovir na smučišču, spustila po strmini na Sljemenu. Z njo so se sicer pognali štirje, trije 18-letniki...

