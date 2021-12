Vranješ zadovoljen s prikazanim na začetku priprav RTV Slovenija Slovenska moška rokometna reprezentanca se je zbrala v Zrečah in opravila prvi skupni trening v sklopu priprav za nastop na evropskem prvenstvu med 13. in 30. januarjem, ki bo na Madžarskem in Slovaškem.

Sorodno















Oglasi