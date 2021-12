Časa ni veliko, selektor razkril svoj prvi cilj SiOL.net Slovenska rokometna reprezentanca se je v nedeljo, kot je to zdaj že običaj, zbrala v Zrečah, kjer je uradno začela s pripravami pred evropskim prvenstvom, ki ga bosta med 13. in 30. januarjem gostili Madžarska in Slovaška. "Prvi cilj je, da premagamo Severno Makedonijo, potem se bomo pogovarjali naprej," je na uvodu v sklepni del priprav pred turnirjem stare celine odločno dejal selektor Ljubomir Vranješ.

