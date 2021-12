Ukradel avto in se zaletel Dnevnik Pijanska drama se je na božični večer odvila v okolici Grosuplja. Okoli sedme zvečer so bili policisti obveščeni o tatvini vozila. Oškodovanec in 20-letni osumljenec sta se sprla, potem pa je osumljeni iz hiše vzel ključe neregistriranega vozila ...

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Janez Janša

Primož Roglič

Borut Pahor