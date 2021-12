Lastnik želel preprečiti krajo vozila, 20-letnik ga je z vozilom vlekel za seboj Lokalec.si V petek zvečer so bili policisti obveščeni o tatvini vozila v okolici Grosupljega. Lastnik avtomobila in 20-letnik sta se sprla, poroča portal Slovenske novice, pri čemer je slednji iz hiše vzel ključe neregistriranega vozila in se brez veljavnega vozniškega dovoljenja odpeljal. Lastnik je želel preprečiti krajo, pri tem pa se je lažje poškodoval, saj ga je 20-letnik z vozilom vlekel za seboj, za ...

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Tadej Pogačar

Milan Kučan

Borut Pahor