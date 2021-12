Dolgotrajna oskrba bo odslej sistemsko urejena Nova24TV Vladajoči koaliciji je uspelo, kar prejšnjim ni; pod streho je spravila zakon o dolgotrajni oskrbi. Dolgotrajna oskrba predstavlja niz ukrepov in storitev, namenjenih osebam, ki so trajno odvisne od pomoči drugih oseb. Po približno 20 letih prizadevanj, dolgih letih “trdnih” obljub nekdanjih vlad in danih zavez Evropski uniji, da bodo sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi, po več kot 170 različicah ...

