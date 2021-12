66-letnik trčil v drevo in umrl. To je letošnja dvaindvajseta smrtna žrtev cest na Celjskem Celje.info Na Koroškem se je sinoči zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 66-letni voznik. Sinoči, nekaj čez 19. uro, so bili policisti obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na glavni cesti Dravograd – Slovenj Gradec, na območju naselja Meža v Dravogradu. 66-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Črneč proti Otiškem vrhu, je zaradi vožnje preblizu desnemu robu ...

