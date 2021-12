Zagorelo v dimni komori Primorske novice Danes ob 9.21 je bila policija obveščena o požaru v dimni komori objekta gospodarske družbe v Idriji. Po prvih podatkih je do požara prišlo med čiščenjem dimne komore. Ogenj se je namreč med izžiganjem saj razširil na strop in stene komore ter ušel izpod nadzora. Kasneje so ogenj dokončno pogasili gasilci PGD Idrija.

