5,1 milijona evrov za prenovo prostorov UKC Ljubljana 24ur.com Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 5,1 milijona evrov evropskih sredstev, s katerimi bo ministrstvo za zdravje prenovilo in ustrezno opremilo obstoječo stavbo nekdanjega zavoda za varstvo pri delu v UKC Ljubljana. Namen prenove je zmanjšanje tveganja za zdravstvene zaplete in slabše izide zdravljenj v bolnišnici.

