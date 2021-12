Piše: C. R. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 5,1 milijona evrov evropskih sredstev, s katerimi bo ministrstvo za zdravje prenovilo in ustrezno opremilo obstoječo stavbo nekdanjega zavoda za varstvo pri delu v UKC Ljubljana. Namen prenove je zmanjšanje tveganja za zdravstvene zaplete in slabše izide zdravljenj v bolnišnici. Stavba, ki jo bo ministrstvo za zdravje p ...