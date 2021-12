Silvestrovanja ne bo, bo pa prestolnico na prehodu v leto 2022 razsvetlil ekološki ognjemet RTV Slovenija Do petka se bo po Ljubljani vozil dedek Mraz - letos kar v rikšji kočiji, so sporočili z občine in ob tem napovedali še, da bo na silvestrovo prestolnico tudi letos razsvetlil "ekološki ognjemet". Če bo megleno, ga bodo nadomestile "nizko leteče rakete".

