Dedek Mraz se bo letos v Ljubljano pripeljal na prav posebnem prevoznem sredstvu, rikšji kočiji, da bo šviganje po ljubljanskih ulicah bolj varno in zanimivo. Najmlajši bodo lDedka Mraza lahko srečali do petka med 17. in 18. uro v ljubljanskem mestnem jedru. S palčkom bosta krožila po Križevniški ulici, Čevljarskem mostu, Bregu ter Starem, Mestnem, Prešernovem in Kongresnem trgu.