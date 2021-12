Mbappe v Dubaju odnesel nagrado za naj nogometaša leta 24ur.com Triindvajsetletni francoski nogometni reprezentant in napadalec PSG Kylian Mbappe je bil na podelitvi nagrad Globe Soccer Awards v Dubaju proglašen za najboljšega nogometaša v letu 2021. Podelili so še kopico nagrad, kar dve je odnesel Poljak Robert Lewandowski, med nagrajenci pa so bili tudi Roberto Mancini, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci ...

