Mbappe in Lewandowski v en glas: SP na vsaki dve leti? Ne, pod nobenim pogojem 24ur.com Izjemna napadalca münchenskega Bayerna in Paris Saint-Germaina, Robert Lewandowski in Kylian Mbappe, sta po vročenih nagradah na prestižnem dogodku Globe Soccer Awards v Dubaju med drugim spregovorila o vse bolj pereči temi, organizaciji svetovnega prvenstva na vsaki dve leti. Oba sta izrazila zaskrbljenost nad načrti Mednarodne nogometne zveze (Fifa). "Že tako smo obremenjeni z igranjem številni...

