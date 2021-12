Pretep v lokalu na Piranski cesti v Kopru Primorske novice Včeraj ob 22.20 so policisti prejeli obvestilo, da se na Piranski cesti v Kopru pretepa več oseb. Policisti so na kraju identificirali štiri osebe, eno osebo so zaradi poškodb odpeljali v izolsko bolnišnico. Skupina moških je po prvih informacijah pod vplivom alkohola prišla v lokal in izzivala goste, nakar je prišlo do pretepa. Policisti so dve osebi pridržali, ker nista upoštevali ukaza, naj se umirita.

