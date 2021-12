24-letnik vozil pod vplivom drog, kršil predpise in trčil v policijsko vozilo 24ur.com Murskosoboški policisti so minulo nedeljo obravnavali 24-letnega voznika, ki je s svojo vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Vozil je brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom prepovedanih drog, policisti pa so ga obvladali s pomočjo prisilnih sredstev.

