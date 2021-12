WHO: Do konca leta ne bo precepljenih 40 odstotkov prebivalcev v vsaki državi RTV Slovenija Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da do konca leta proti covidu-19 ne bodo precepili 40 odstotkov prebivalstva v vsaki državi. WHO krivdo pripisuje kopičenju cepiv v razvitih državah, kjer že cepijo s poživitvenimi odmerki.

