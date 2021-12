V zadnjih 24 urah so v Furlaniji - Julijski krajini ob opravljenih 10.922 PCR testih zabeležili 1484 novih okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil kar 13,59-odstoten, kar je znatno višji kot dan prej, ko je bil 6,77 odstoten. Opravili so tudi 16.095 hitrih antigenskih testov, pri čemer so potrdili 333 primerov okužb (delež 2,07-odstoten). Umrlo je šest covidnih bolnikov: 90-letnik iz ...