Še do petka možnost prenosa za 13,6 milijona evrov vrednostnih papirjev iz lastninjenja 24ur.com Le še do petka lahko imetniki vrednostnih papirjev iz lastninjenja v začetku 90. let prejšnjega stoletja, na katere so pozabili, prenesejo sredstva na svoj račun. Na namenskem računu za prenos na Kad, kjer so zbrani pozabljeni vrednostni papirji, je sicer še za dobrih 13,6 milijona evrov premoženja.

Sorodno

Oglasi