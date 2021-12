Čas za prenos vrednostnih papirjev s pozabljenih računov le še do petka RTV Slovenija Na namenskem računu za prenos na Kad, kjer so zbrani vrednostni papirji iz lastninjenja v začetku 90. let prejšnjega stoletja, na katere so imetniki pozabili, je še za dobrih 13,6 milijona evrov premoženja. Prenos je mogoč le še do petka.

