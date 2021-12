V Sloveniji so ptičjo gripo prvič potrdili tudi pri kokoših Dnevnik V diagnostičnem laboratoriju za aviarno influenco Nacionalnega veterinarskega inštituta ljubljanske veterinarske fakultete so prvič doslej virus ptičje gripe potrdili tudi pri domači perutnini, in sicer pri kokoših. Po naših informacijah gre za...

