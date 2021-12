V Sloveniji že drugi primer ptičje gripe SiOL.net V Sloveniji so potrdili že drugi primer aviarne influence (H5N1), poroča TVS. Po tistem, ko so v ponedeljek ptičjo gripo potrdili na manjši kmetiji v občini Slovenska Bistrica, so jo danes potrdili pri poginulem labodu s Pragerskega. Državno središče za nadzor bolezni je že določilo okuženo in ogroženo območje, kjer bodo izvajali posebne ukrepe.

