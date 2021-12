Na mestu propadajoče Ilirije bo zrasel nov sodoben plavalni center SiOL.net Mestna občina Ljubljana namerava do leta 2024 zgraditi novo kopališče Ilirija, ki bo zraslo ob robu parka Tivoli. Nov športni center bo poleg pokritega olimpijskega in trenažnega bazena z vsemi spremljajočimi prostori obsegal še Muzej Stanka Bloudka, večjo dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko, manjšo dvorano za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorano za borilne športe.

