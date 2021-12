Trg MDB v Ljubljani odslej le za pešce in kolesarje 24ur.com Prenova Trga mladinskih delovnih brigad (MDB) v Ljubljani se bo konec leta končala. Po novem pa bo območje namenjeno le pešcem in kolesarjem, saj so nekateri vozniki z malomarnim in objestnim ravnanjem na nekaj mestih že uničili prenovljene površine – tako so poškodovali tlak, uničili zelenice in ogrozili varnost šibkejših uporabnikov prostora.

