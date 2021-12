Množičnih silvestrovanj tudi v Italiji in Nemčiji letos ne bo RTV Slovenija Vstop v leto 2022 se vztrajno bliža, tako pa se ponekod že pripravljajo na silvestrovanja – novo leto bodo skupaj pozdravili tudi v New Yorku, Sydneyju, Moskvi in Dubaju. Praznovanju so se med drugim odpovedali na Dunaju, v Londonu in Riu de Janeiru.

