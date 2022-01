Srečno s Pohorja! Tako so leto 2022 pričakali ob razgledu na Maribor Večer Od starega leta smo se Slovenci v glavnem poslovili brez bučnih silvestrovanj na prostem, saj zaradi epidemije covida-19 niso bila dovoljena. Tako množičnega silvestrovanja ni bilo niti v Ljubljani, je pa nebo nad prestolnico opolnoči osvetlil ekološki ognjemet z Ljubljanskega gradu. Organiziranega silvestrovanja, ki so ga na mariborskem zavodu za turizem načrtovali na Glavnem trgu in Trgu Leona Š...

