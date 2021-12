Opozicija večinoma kritična do ukrepov za obvladovanje epidemije RTV Slovenija Predstavniki opozicije so bili v pogovoru večinoma kritični do ukrepov za obvladovanje epidemije, opozorili so na veliko zadolženost države, predsedovanje pa ima po njihovem mnenju velik madež, predvsem zaradi resolucije Evropskega parlamenta.

